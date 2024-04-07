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Mardin'de devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 07.04.2024 23:51
  • Giriş: 07.04.2024 23:51
  • Güncelleme: 07.04.2024 23:51
Kaynak: AA
Mardin'de devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 aylık bebek hayatını kaybetti, aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ferhat B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Tilkitepe mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Zeynep B, 2 yaşındaki çocukları Aslan Efe B ile Meliha B. (73) yaralanırken 1 aylık bebekleri Yiğit Ege B. hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ferhat B. ile Meliha B'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü Ferhat B’nin Şırnak’ta görevli polis memuru olduğu belirtildi.

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