Mardin'de devrilen silonun altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mardin'in Derik ilçesinde devrilen silonun altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Çataltepe Mahallesi'nde özel bir firmaya ait mısır kurutma tesisinde yer alan silo, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Tesiste çalışan Gökhan S, devrilen silonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gökhan S'nin cenazesi, otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.