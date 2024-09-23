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Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 23.09.2024 20:46
  • Giriş: 23.09.2024 20:46
  • Güncelleme: 23.09.2024 20:46
Kaynak: AA
Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

M.İ.B. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tır, Nusaybin'in Odabaşı Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü M.İ.B, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada kömürlerin bulunduğu çuvallar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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