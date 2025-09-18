Mardin'de doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.

Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde dün aile hekimi Dr. Baran Şeşen'i darp etmesi nedeniyle gözaltına alınan hasta yakını K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ollay, dün sabah saatlerinde Artuklu ilçesindeki Artukbey Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sonuç göstermek isteyen hasta yakını, sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen ile görüşmek istemişti. Aile hekimi, sıra numarası alması gerektiğini söyleyince tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında hasta yakını, doktora küfredip, aile sağlığı merkezinden ayrılmıştı. Bir süre sonra yeniden gelen hasta yakını, bu kez aile hekimini darbetmişti.

Dr. Baran Şeşen Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan şikayet sonrası gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, doktorun da durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.