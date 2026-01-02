Mardin'de drift atan 4 sürücüye para cezası uygulandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde drift atan 4 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe ilçesinde drift atarak trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşüren araç sürücüleri C.O, O.O, M.B. ve D.K. yakalandı.

Araç sürücülerine "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandı, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu ve "trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, drift atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız. Unutmayalım, trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Mardinimizde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyecektir." ifadesine yer verildi.