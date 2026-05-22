Mardin'de elektrik akımına kapılan genç kadın öldü

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde dün Dilber S. (18), evde elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Dilber S. hayatını kaybetti.

Güncel
  • 22.05.2026 16:58
  • Güncelleme: 22.05.2026 17:01
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA
Mardin'in Derik ilçesinde evde elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde dün Dilber S. (18), evde elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber S'yi Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

