Mardin'de elektrik akımına kapılan genç kadın öldü

Mardin'in Derik ilçesinde evde elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde dün Dilber S. (18), evde elektrikli fırında ekmek pişirdiği sırada akıma kapıldı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilber S'yi Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.