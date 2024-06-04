Mardin'de ev baskınları: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Mardin’de sabah saatlerinde birçok eve polislerce baskın düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aralarında hamile bir kadının da olduğu Kalkan ailesi darp edildiklerini açıkladı. Davut Kalkan, kendisi ve çocuklarının zorla yere yatırıldığını, polislerin yerde boğazını sıktığını söyledi.

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Aralarında Serhat Akpınar ve Baver Akpınar kardeşler ile Ramazan Kalkan, Çekdar Ermiş, Rubar Kaya ile ismi öğrenilemeyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MA'nın haberine göre; gözaltına alınan gençler ters kelepçe ile hastaneye götürüldü. Evlerine baskın yapılan Kalkan ailesi şiddet gördüğünü açıkladı.

Kalkan ailesinin Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında gözaltına alınan Ramazan Kalkan ile babası Davut Kalkan, kardeşi Agit ve Emine Kalkan şiddet gördü. Şiddet gören aile fertlerinin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar, morluklar ve yırtılmalar meydana geldi. Darp nedeniyle evde bulunan halıların üzerinde kan lekeleri dikkat çekerken, Emine Kalkan’ın hamile olduğu öğrenildi. Aile fertleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek, suç duyurusunda bulunmak üzere darp raporu aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Yaşananlara dair bilgi veren Davut Kalkan, kendisi ve çocuklarının zorla yere yatırıldığını, polislerin yerde boğazını sıktığını söyledi.

Yapılan muameleyi kabul etmediklerini ifade eden Kalkan, şunları söyledi:

“Arama kararı varsa, aramalarını yapsınlar bir şey demiyoruz. Ama vahşice davranmalarını kabul etmiyorum. Yere yatırılmayı kabul etmiyorum. Bu hakkı vermem onlara. Bizi zorla yere yatırıp, bir oğlumun burnunu kırdılar. Boğazımın ağrıdığını söylememe rağmen boğazımı sıktılar. Öldürmek istiyorlarsa öldürsünler. Ama bu şekilde baskında yere yatırılmayı kabul etmiyorum. Başımı yere eğdirmem. Bunlara karşı gerekli suç duyurusunu da yapacağım.”