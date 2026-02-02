Mardin'de evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında Hamit Kuzu ve eşi Azize Kuzu öldü. Yangında yaralanan Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.
İncelemede, Hamit Kuzu, Azize Kuzu, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.