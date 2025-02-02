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Mardin'de evde çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 16:00
  • Giriş: 02.02.2025 16:00
  • Güncelleme: 02.02.2025 16:00
Kaynak: DHA
Mardin'de evde çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Devrim Mahallesi Yurt Sokak’taki M.T.’ye ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın mahallelinin ve ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Dumandan etkilenen aynı aileden 7’si çocuk, 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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