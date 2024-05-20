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Mardin'de evde yangın; 2 çocuk dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 20.05.2024 13:57
  • Giriş: 20.05.2024 13:57
  • Güncelleme: 20.05.2024 13:57
Kaynak: DHA
Mardin'de evde yangın; 2 çocuk dumandan etkilendi

Mardsin'de müstakil bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çocuklar tedaviye alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Abdulkadir K.’ye ait müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde o sırada anne babaları bulunmayan F.G.K (13) ve H.K. (6) dumandan etkilendi.2 kardeş, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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