Mardin'de evinde silahla yaralanmış halde bulunan 20 yaşındaki Emine İnce yaşamını yitirdi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evinde ateşli silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Emine İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

EVİNDE AĞIR YARALI HALDE BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Sağmal Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesi üzerine eve koşan yakınları, Emine İnce’yi karın bölgesinden vurulmuş halde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınları tarafından Derik Devlet Hastanesi’ne götürülen İnce, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnce’nin cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.