Mardin'de evli olduğu kadını öldüren erkek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde evli olduğu kaıdnı bıçaklayarak öldürme suçundan yargılanan Şiyar E. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu Şiyar E, Vatfa E'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Şiyar E. savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını belirterek, bıçaklı saldırıyı bilinçli yapmadığını ileri sürüp, mahkemenin vereceği her cezaya razı olduğunu söyledi.

Maktulün yakınları da şikayetçi olduklarını belirttikleri Şiyar E'nin cezalandırılmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Şiyar E'ye "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakim, cezada indirim uygulamadı.

Öldürülen kadının yakınları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Seher Acay, adliye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Acay, Vatfa E'nin saldırıdan 3 gün önce doğum yaptığını ifade ederek, 11'i tek başına ölümcül olacak derecede 17 yerinden bıçak darbesiyle katledildiğini belirtti.

Mahkemenin bugün kararı açıkladığını dile getiren Acay, "Herhangi bir indirim uygulanmadı. Bunun için buruk bir sevinç duyabiliyoruz" dedi.

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinin kırsal Oğuz Mahallesi'ndeki evlerinde 21 Ocak'ta Şiyar E, evli olduğu Vatfa E'yi bıçakla ağır yaralamış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Vatfa E, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Şiyar E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.