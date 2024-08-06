Mardin'de fabrikada yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, bir saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan geri dönüşüm fabrikası zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mardin-Kızıltepe D-950 karayolu üzerinde, orman fidanlığı arkasında bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm bekleyen plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Beş itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.