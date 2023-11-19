Mardin'de fırtına ve toz taşınımı

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde fırtına ve toz taşınımı etkili oldu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı.

Toz taşınımı, kent merkezinin yanı sıra Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerinde de görüldü.

Bölgede zaman zaman yağmur da etkili olurken, fırtına bazı evlerin camlarının kırılmasına, yol kenarındaki ağaç dallarının devrilmesine neden oldu.

Toz taşınımı nedeniyle Artuklu, Kızıltepe, Derik, Yeşilli ve Ömerli ilçelerinde gökyüzü, kızıl renge boyandı.