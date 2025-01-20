Mardin'de futbol oynarken kalp krizi geçiren çocuk öldü
Mardin'in Ömerli ilçesinde futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet Ömer isimli çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Mardin'de futbol oynarken kalp krizi geçiren Ahmet Özer (15), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer, futbol maçı yaparken bir anda yere düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.