Mardin'de gerekçe ortadan kalktı ancak kayyum hâlâ görevde: Türk'ün avukatından açıklama

DEM Partili Ahmet Türk, “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına gerekçe gösterilen davadan beraat etti ancak kayyum hâlâ görevini sürdürüyor.

Mezopotamya Ajansı'na açıklama yapan Türk'ün avukatı Erdal Kuzu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamaya gerekçe yapılan soruşturmada takipsizlik, davada ise beraat kararı verildiğini, Kobane Davası'nın ise önceki atamanın gerekçesi yapıldığını söyleyerek buna rağmen kayyum politikasının hukuksuzca sürdüğünü ifade etti.

Avukat Erdal Kuzu, beraat kararının önemli olduğuna dikkat çekerek, "İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan bu 3 gerekçe hukuki olarak geçersiz hale gelmiştir. Bu nedenle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 47'nci maddeleri gereği kayyım atamasının devam ettirilmesi için herhangi bir hukuki dayanak kalmadı. Ancak buna rağmen kayyım uygulamasının devam ettirilmesi başından itibaren sürdürülen hukuksuz uygulamaların devamı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.

"İDARE MAHKEMESİ İSTERSE DURDURABİLİR"

Belediyelere kayyum atanmasına gerekçe olarak gösterilen kanunun iptal edilmesi yönündeki başvurunun Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından tartışıldığını ve yüksek ihtimal iptal edileceğini ifade eden Kuzu, "Mardin İdare Mahkemesi önümüzdeki günlerde yapılan itiraz hakkında kararını açıklayacak. Kayyım atanan tüm belediyeler için İdare Mahkemesi isterse bu süreci bekletici gerekçe olarak kabul edip, kayyım uygulamasının Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklayacağı süreye kadar durdurabilir. Mardin İdare Mahkemesi'nden de önümüzdeki günlerde bu yönde bir karar vermesini bekliyoruz" diye belirtti.

"KAYYIMIN SONLANDIRILMASI İÇİN HUKUKİ ENGEL KALMADI"

"İçişleri Bakanlığı'nın kayyım atama sürecine ilişkin herhangi bir yargı kararını veya idari sürecin tamamlanmasını beklemeksizin geçici görevden alma kararını geri alma yetkisi bulunmaktadır" diyen Kuzu, "Zira söz konusu işlem, nihai bir görevden alma değil, geçici bir tedbir niteliğindedir. İçişleri Bakanlığı, kanuni olarak bir dayanak kalmamış olması üzerine idari bir tedbir olarak alınan bu kararı kaldırabilir. Sonuçta ortada hukuki bir dayanak kalmadı. Bakanlık hukuki dayanağının ortadan kalktığını veya ilgili şartların sona erdiğini değerlendirebilir. Bunu yaptığı anda, kayyım uygulamasını da rahatlıkla sonlandırabilir. Şu an için bakıldığında bu işlemin geri alınmasının önünde herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.