Mardin'de görevli polis yaşadığı evde ölü bulundu

Mardin'de görevli Ogün Salurlu (33) isimli polis, yatağında ölü bulundu.

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi’nde oturan polis Ogün Salurlu, yaşadığı evde, bu sabah ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ogun Salurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Salurlu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere önce Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Ogün Salurlu’nun kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.