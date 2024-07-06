Mardin'de gürültü kirliliği denetiminde bir iş yerine 696 bin 792 lira ceza kesildi

Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

Ajans Haberleri 06.07.2024 23:27 Giriş: 06.07.2024 23:27

Güncelleme: 06.07.2024 23:28 Kaynak: AA

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