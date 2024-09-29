Mardin'de haber alınamayan kişi ölü bulundu: Silahla vurulmuş
Mardin'de kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Sabri Kıran, silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi ölü olarak bulundu.
Yeşilkent Mahallesi'nde yakınlarının Sabri Kıran'dan (41) haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine sınır devriyesi yapan jandarma ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.
Ekiplerin incelemesinde yerde yatan kişinin Kıran olduğu ve silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Kıran'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.