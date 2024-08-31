Mardin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mardin'de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında, Yenikent Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, Kızıltepe'deki özel hastaneye hasta sevk eden ambulans çarpıştı.

Otomobildeki Nesrin B. (41), Edenur Ç. (20), Hamdullah Ç. (28), Şirin B. (35), Abdulkadir B. (73) ve Merve Ç. (17) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.