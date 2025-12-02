Giriş / Abone Ol
Mardin’in Dargeçit ilçesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’ndaki hidroelektrik santralinde çalışan 38 yaşındaki işçi Nimet Cengiz dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden düşüp hayatını kaybetti. Cengiz’in cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 02.12.2025 12:29
  • Giriş: 02.12.2025 12:29
  • Güncelleme: 02.12.2025 12:31
Kaynak: DHA
Mardin'de hidroelektrik santralinde iş cinayeti: Yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hidroelektrik santralinde çalışan işçi Nimet Cengiz (38), 25 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nda meydana geldi.

Hidroelektrik santralinde işçi olarak çalışan Nimet Cengiz, iddiaya göre dengesini kaybederek yaklaşık 25 metreden düştü.

Çalışma arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Cengiz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

