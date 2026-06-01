Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de iki aile arasında yol verme kavgası: Can kaybı 3’e yükseldi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 28 Mayıs’ta “yol verme” nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada yaralanan Vejdi Kılınç hastanede hayatını kaybetti. Böylece olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3’e yükseldi. Kavgaya ilişkin 15 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Güncel
  • 01.06.2026 11:01
  • Giriş: 01.06.2026 11:01
  • Güncelleme: 01.06.2026 11:04
Kaynak: DHA
Mardin'de iki aile arasında yol verme kavgası: Can kaybı 3’e yükseldi
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında yaralanan Vejdi Kılınç (50), hastanede hayatını kaybetti. Böylece kavgaya ilişkin ccan kaybı sayısı 3 oldu.

Olay, 28 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi.

Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

15 KİŞİYE GÖZALTI

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti.

Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol