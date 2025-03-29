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Mardin'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 19:21
  • Giriş: 29.03.2025 19:21
  • Güncelleme: 29.03.2025 19:21
Kaynak: AA
Mardin'de iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Dargeçit ilçesinde, domuz sürüsüne çarpan otomobil ile cipin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

V.D'nin (33) kullandığı 55 APF 877 plakalı otomobil, kırsal Kılavuz Mahallesi'nde domuz sürüsüne çarptı.

Bu sırada M.B. (36) yönetimindeki 34 DOT 032 plakalı cip, otomobile çarparak devrildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan A.B. (26), İ.B. (28) ve N.B. (33) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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