Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 8 kişi yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 14.01.2025 13:45
  • Giriş: 14.01.2025 13:45
  • Güncelleme: 14.01.2025 13:45
Kaynak: AA
Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 8 kişi yaralandı
Fotoğraf: İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.

Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol