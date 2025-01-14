Mardin'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 8 kişi yaralandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve sandalyeli kavgada 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çay bahçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü.
Çay bahçesindeki sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 8 kişi darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.