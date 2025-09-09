Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'nde İpekyolu Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.İ.K (70), C.K. (34), A.K. (26), E.K. (32), S.A. (60), H.K. (41), H.K. (35) ve H.A. (60) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.​​​​​​​