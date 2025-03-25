Mardin'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Mardin yolu mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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