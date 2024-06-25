Mardin'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güncel 25.06.2024 12:17 Giriş: 25.06.2024 12:17

Güncelleme: 25.06.2024 12:18 Kaynak: AA

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