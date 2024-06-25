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Mardin'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 3 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Güncel
  • 25.06.2024 12:17
  • Giriş: 25.06.2024 12:17
  • Güncelleme: 25.06.2024 12:18
Kaynak: AA
Mardin'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mardin'de iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kırsal Düğürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, H.D. (45), Y.D. (18) ve M.D. (38) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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