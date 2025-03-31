Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde, plakası ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan Derya K. (50), Sibel E. (24), Baran K. (6) ve Aram K. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.