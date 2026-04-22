Mardin'de inşaatta akıma kapılan işçi ağır yaralandı: Soruşturma başlatıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde, çalıştığı inşaatta yukarıya çektiği demirin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan Yusuf E., 3’üncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. 23 yaşındaki Yusuf E., 3’üncü kata çektiği demirin yol kenarından geçen enerji nakil hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Dengesini kaybeden Yusuf E., yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yusuf E., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.