Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde bir inşaatta çalışan Abdülkerim Badur (52), üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Badur tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 17.11.2025 12:24
  • Giriş: 17.11.2025 12:24
  • Güncelleme: 17.11.2025 12:28
Kaynak: AA
Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol