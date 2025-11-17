Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin’in Midyat ilçesinde bir inşaatta çalışan Abdülkerim Badur (52), üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Badur tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.