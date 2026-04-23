Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Mardin'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşen Ahmet M. isimli işçi yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 23.04.2026 13:35
  • Güncelleme: 23.04.2026 13:55
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan 49 yaşındaki Ahmet M. dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.

​​​​​​​İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

