Mardin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin'de çalıştığı inşaatın 3. katından düşen Ahmet M. isimli işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mardin'in Midyat ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir binanın inşaatının 3. katında çalışan 49 yaşındaki Ahmet M. dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet M. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.