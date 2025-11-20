Mardin'de inşaattan düşen işçinin ölümü: Şantiye şefi ile 2 çalışan hakkında ev hapsi kararı!

Mardin'in Midyat ilçesinde bir işçininn ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şantiye şefi ile 2 çalışan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında ev hapsi kararı verildi.