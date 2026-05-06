Mardin'de iş cinayeti: İnşaatın 5'inci katındaki iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde inşaatta çalışan Ercan Sağlam, 5’inci kattaki iskeleden düşerek ağır yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sağlam, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat halindeki binanın 5'inci kattaki iskeleden düşerek ağır yaralanan Ercan Sağlam (32), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre inşaat halindeki binanın 5'inci katında kurulan iskelede dış cephe boyası yapan Ercan Sağlam, dengesini kaybederek düştü.
Sağlam ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sağlam'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.