Mardin'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde devam eden bir inşaatta çalışan Bilal Gümüş isimli işçi 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.