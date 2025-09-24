Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü

Mardin’in Savur ilçesinde yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş ile TIR’ın arka kapağı arasına sıkışan işçi Aziz Arslan (48), hayatını kaybetti.

Güncel
  • 24.09.2025 18:10
  • Giriş: 24.09.2025 18:10
  • Güncelleme: 24.09.2025 18:13
Kaynak: DHA
Mardin'de iş cinayeti: İş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü

Mardin'de yükleme sırasında iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın arasında sıkışan işçi öldü.

Olay, öğleden sonra Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi’ndeki bir taş ocağında meydana geldi. İşçi Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR’ın kapağı arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Arslan’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hakkari’de iş cinayeti: Makine ile kamyon arasında sıkışan operatör öldü!
BirGün'e Abone Ol