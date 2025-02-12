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Mardin'de işçi servisi ve kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çalışma Yaşamı
  • 12.02.2025 10:20
  • Giriş: 12.02.2025 10:20
  • Güncelleme: 12.02.2025 10:24
Kaynak: İHA
Mardin'de işçi servisi ve kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Fotoğraf: DHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan minibüs karşıdan gelen pikap ile çarpıştı.

Kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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