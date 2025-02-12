Mardin'de işçi servisi ve kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 10 yaralı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile pikap çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Mazıdağı ilçesi Eti Bakır yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan minibüs karşıdan gelen pikap ile çarpıştı.
Kazada 10 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.