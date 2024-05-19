Mardin'de kadın cinayeti
Mardin'in Midyat ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde A.A'nın bıçaklı saldırısına uğrayan M.E. (28), yaşamını yitirdi.
M.E. dün gece bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Gözaltına alınan A.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.