Mardin'de kar yağışı etkili oldu

MARDİN (AA) - Mardin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı.

Karla mücadele ve trafik polisi ekipleri, iterek destek oldukları bazı araçların hareket etmesine yardım etti.

Kentin farklı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.