Mardin'de 'kirli okey takımı' cinayeti: 20 yaşındaki Barış Allak hayatını kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Sokağa da taşan kavgada 20 yaşındaki Barış Allak'la birlikte üç kişi yaralandı.

Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öne sürüldü.

Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın, kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi.

Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.