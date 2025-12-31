Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mardin'de kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü

O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 31.12.2025 15:34
  • Giriş: 31.12.2025 15:34
  • Güncelleme: 31.12.2025 15:34
Kaynak: AA
Mardin'de kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta dün, kopan elektrik teli bu sırada yolda yürüyen 3 kişinin üzerine düştü.

Elektrik teli sırtına denk gelen bir kişinin montundan duman çıktı. Montunu üzerinden çıkarıp atan kişi, yanındakilerle bölgeden uzaklaştı.

Elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevrede bulunanlar kaçıştı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol