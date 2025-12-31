Mardin'de kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü
O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi
Kaynak: AA
MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kopan elektrik teli yolda yürüyen kişilerin üzerine düştü.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta dün, kopan elektrik teli bu sırada yolda yürüyen 3 kişinin üzerine düştü.
Elektrik teli sırtına denk gelen bir kişinin montundan duman çıktı. Montunu üzerinden çıkarıp atan kişi, yanındakilerle bölgeden uzaklaştı.
Elektrik telinin çıkardığı kıvılcımlar nedeniyle çevrede bulunanlar kaçıştı.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.