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Mardin'de kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 27.08.2023 14:08
  • Giriş: 27.08.2023 14:08
  • Güncelleme: 27.08.2023 14:08
Kaynak: DHA
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Mardin'de kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, söndürüldü

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kuruyemiş dükkanında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Ravza Konakları Sitesi’ndeki binanın 6'ncı katındaki Hüsnü Bisen’e ait kuruyemiş dükkanında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, diğer ev ve iş yerlerine sıçramadan, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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