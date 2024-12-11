Mardin'de mahkemenin işe iade ettiği kişileri kayyum bir kez daha çıkarttı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne 4 Kasım’da kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun işçi kıyımına başladı.

Kayyum 53 kişiyi işten çıkardı.

MA'nın haberine göre; önceki kayyumların işten çıkardığı ve Mardin İdare Mahkemesi’nde açtıkları davaları kazanarak işlerine iade edildi. Haklarında yapılan “güvenlik soruşturması” sonucunda İçişleri Bakanlığı tarafından “olumlu” görüş bildirilen kişiler işbaşı yaptı. Ancak kayyum yönetimi 53 kişinin iş sözleşmesini, İş Kanunu’nun 52’nci maddesini gerekçe göstererek feshetti.

ÖNCE SÜRGÜN ETTİ ARDINDAN ÇIKARTTI

Birçoğu teknik personel olan kişileri önce belediye içinde farklı alanlara “sürgün” eden kayyum yönetimi, ardından da “çalışma koşullarında değişiklik yapılmasını kabul etmedikleri” gerekçesi ile bu çalışanlar hakkında fesih işlemi gerçekleştirildi.

İşlerine son verilen personellerin yeniden mahkemeye başvuru yapacağı öğrenildi.