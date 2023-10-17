Mardin'de "nişanlandırılan" çocukların anne ve babaları gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 8 ve 9 yaşındaki çocuklar için aile arasında 'nişan' töreni düzenlenmiş, evde düzenlenen 'nişan' töreninde çocuklara yüzük takılmıştı.

Skandal olayın ardından Valilik'ten dün (16 Ekim) yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.