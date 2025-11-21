Mardin'de okul önünde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),(DHA)-MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken okul önünde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Deniz K., ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Muzaffer Hocaoğlu İlkokulu'nun önünde meydana geldi. İddiaya göre; yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz K. isimli erkek çocuğuna, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 01 AZS 882 plakalı otomobil çarptı. Deniz K. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz, entübe edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

