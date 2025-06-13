Mardin'de orman yangını: 3 saat sonra kontrol altına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangına vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri karadan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na ait 2 askeri helikopter de yangın söndürme ekipmanlarıyla havadan müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.