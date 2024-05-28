Mardin'de orman yangını

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Mardin’de bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı.

Nusaybin ilçesinin kırsal Akarsu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.