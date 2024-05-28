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Mardin'de orman yangını

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Güncel
  • 28.05.2024 17:24
  • Giriş: 28.05.2024 17:24
  • Güncelleme: 28.05.2024 17:55
Kaynak: DHA
Mardin'de orman yangını
Fotoğraf: DHA

Mardin’de bir bahçede çıkan yangın, ormana sıçradı. 

Nusaybin ilçesinin kırsal Akarsu Mahallesi’nde, öğle saatlerinde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: DHA

Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Köylülerin de desteğiyle ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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