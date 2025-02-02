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Mardin'de örtü yangını

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 20:53
  • Giriş: 02.02.2025 20:53
  • Güncelleme: 02.02.2025 20:53
Kaynak: DHA
Mardin'de örtü yangını

Salih KESKİN/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Midyat ilçesi kırsal Gelinkaya Mahallesi'nde öğleden sonra bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin çalışmasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle birçok ağaç zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

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