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Mardin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 06.06.2024 15:22
  • Giriş: 06.06.2024 15:22
  • Güncelleme: 06.06.2024 15:22
Kaynak: DHA
Mardin'de örtü yangını kontrol altına alındı

Mardin'in Artuklu ilçesi kırsal Çağlar ve Acar mahalleleri arasındaki alanda çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri 5 araçla, Orman İşletme Şefliği ekipleri 3 araçla, jandarma ekipleri de 3 TOMA ile müdahale etti.

Bölgenin dağlık olması nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekipler, köylülerin de desteğiyle 'patpat' denilen tarım araçlarını da kullandı. Saat 07.30'da başlayan yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor. 

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