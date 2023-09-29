Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 6 kişi yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, kırsal Alakuş Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan Hasan Osman A, Pervin S, Bayram İ, Fatma İ, Zeynep Su İ. (12) ve Güneş İ. (4) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.