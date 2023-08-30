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Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 30.08.2023 10:46
  • Giriş: 30.08.2023 10:46
  • Güncelleme: 30.08.2023 10:46
Kaynak: AA
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Mardin'de otomobil ile kamyonet çarpıştı 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İpek Mahallesi Akdoğan Caddesi Çevre Yolu Kavşağı'nda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 33 BTS 31 plakalı kamyonet ile 47 AAZ 518 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan Mizgin T. (28), İdris T. (32), Nuh B. (49), Vahap B. (50) ve Rasim B. (52) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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